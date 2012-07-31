Кобзон посоветовал Калманович заниматься детьми, а не своим грязным бельем

Экс-продюсер Земфиры Анастасия Калманович высказала нелицеприятные претензии в своем открытом письме мэтру эстрады Иосифу Кобзону. Он письмо не читал и не собирается, комментарии дал крайне неохотно.



«Мне неинтересно обсуждать грязное подметное письмо девушки, бывшей сто лет тому назад женой Калмановича, - заявил Кобзон. - Да, мне пересказали, что Настя обо мне написала в Интернете. Но сам я этого не читал и читать не собираюсь. Я вообще не люблю Интернет и не умею им пользоваться. И уж тем более я не собираюсь вступать с Настей в полемику. Это ниже моего достоинства. Все мои высказывания, которые она пытается поставить мне в вину, - это правда. Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Рекомендую Насте заниматься не своим грязным бельем, а воспитанием детей. У нее это лучше должно получиться. Это все, что я могу вам сказать», публикует его слова «Экспресс-газета».



