Валерий Леонтьев в Юрмале, а из его квартиры выносят сейфы
30 июля 2012, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Пока Валерий Леонтьев находился в Юрмале на фестивале «Новая волна», грабители «поработали» в его квартире в Москве. Домушники особо не напрягались. Просто вынесли два сейфа из квартиры в Колокольниковом переулке.
Предварительно, понятное дело, вскрыли входную дверь.
В сейфах хранились деньги и ценные вещи. Что именно украли, на какую сумму – не сообщается, сообщает ntv.ru.
Сейчас в квартире Валерия Леонтьева работают следователи.