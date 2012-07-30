Валерий Леонтьев в Юрмале, а из его квартиры выносят сейфы

Пока Валерий Леонтьев находился в Юрмале на фестивале «Новая волна», грабители «поработали» в его квартире в Москве. Домушники особо не напрягались. Просто вынесли два сейфа из квартиры в Колокольниковом переулке.



Предварительно, понятное дело, вскрыли входную дверь.

В сейфах хранились деньги и ценные вещи. Что именно украли, на какую сумму – не сообщается, сообщает ntv.ru.

Сейчас в квартире Валерия Леонтьева работают следователи.



