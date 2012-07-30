Николай Басков жив-здоров и в больницу не попадал

Николай Басков здоров, прекрасно себя чувствует и накануне был в Юрмале, а не в больнице. В воскресенье прошла информация, что известный певец был срочно госпитализирован со съемок ток-шоу, помогающего устроить личную жизнь.

Басков лично заявил, что с ним "все в порядке". Артист сказал, что после слуха о его госпитализации ему "уже весь телефон оборвали". "В больницу я попал в апреле, а сейчас со мной все нормально. Лечу вот на Юрмалу", — пояснил звезда российского шоу-бизнеса.

Напомним, в апреле Баскову стало плохо на съемках телепередачи. Он был срочно госпитализирован в одну из московских клиник, где его прооперировали из-за воспалении аппендикса.

29 июля в Юрмале завершился конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Победила россиянка Niloo.



