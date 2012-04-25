Певец Александр Серов госпитализирован из-за сердечного приступа (ВИДЕО)

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25 апреля 2012, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

zoneland.ru

Певец Александр Серов прервал гастроли по российским городам по состоянию здоровья. Во вторник, 24 апреля, у легендарного исполнителя был запланирован концерт в Ижевске.

Но по дороге в столицу Удмуртии Серов почувствовал недомогание, у него случился сердченый приступ. Певца срочно госпитализировали. Концертный тур Александра Серова подходил к концу. Оставались два выступления в Ижевске и Перми. Концерт в столице Удмуртии перенесен на осень. Под угрозой срыва и выступление артиста в Перми. Пока никаких сведений о состоянии здоровья артиста нет.