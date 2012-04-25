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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Иосифу Кобзону опять отказали американцы

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист СССР Иосиф Кобзон опять не может получить американскую визу,  которая была заморожена 18 лет назад. Об этом сообщили сегодня в офисе певца. Певец в мае-июне собирался выступить и в США.

Концерты должны были пройти в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне. Теперь они не состоятся.
 Последний раз Кобзон приезжал на гастроли в США в 1994 году. А год спустя Госдеп США аннулировал его многократную въездную визу, аргументируя это возможной причастностью певца к "незаконным операциям с любым из подлежащих контролю препаратов".
 Неофициальной причиной данного решения называются "возможные связи певца с российскими организованными преступными группировками". Все попытки получения певцом въездной визы были безуспешными.
"12 января 2012 года организаторы гастролей получили в соответствующих государственных органах США одобренную "Петицию на получение въездной визы категории п-3" для приезда Иосифа Кобзона на гастроли в Америку", — напомнили в пресс-службе.

НС

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