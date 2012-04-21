Рич Росс покинул Disney, как только понял, что плохо играл роль президента

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21 апреля 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Agence France-Presse

Президент Walt Disney Studios Рич Росс подал в отставку накануне, спустя месяц после того, как фильм "Джон Картер", в который было вложено четверть миллиарда долларов, стал одним из крупнейших провалов компании.

"Джон Картер" не только не окупил вложения, но и принес убытки на $200 млн.

Cтудия Disney пока не раскрывает имя нового президента, передает Би-Би-Си.

В компании Disney Росс работал на протяжении 15 лет, а главой Walt Disney Studios стал в октябре 2009 года.

Ранее он был президентом канала Disney, создавшего под его руководством пользовавшиеся большой популярностью сериалы High School Musical и Hannah Montana.

Во время президентства Росса студия Disney заключила соглашение о совместном производстве кинокартин с Китаем, являющимся самым быстро развивающимся кинорынком в мире, "вход" на который получить очень сложно ввиду существующих в стране квот на иностранные ленты.

Главный исполнительный директор компании Боб Иглер высоко оценил вклад экс-президента в успехи компании: "На протяжении почти десятилетия творческая интуиция, деловая хватка и цельность натуры Рича Роса принесли свои плоды в ключевых структурах Disney".

После прихода Росса студия неоднократно терпела убытки. Так, большого успеха у публики не снискали фильмы "Принц Персии", "Ученик чародея", "Выпускной" и даже "Винни-Пух".

Возглавив Walt Disney Studios, 50-летний Рич Росс утвердил производство фантастического фильма "Джон Картер" по роману Эдгара Бэрроуза, который обошелся в $250 млн. Идея фильма разрабатывалось еще до того момента, когда Росс возглавил студию. В прошлом месяце компания сообщила, что фильм принес ей убытки.

В начале своего президентства Росс сократил расходы и приостановил выполнение ряда проектов, которых не считал важными для бренда Disney: продал лейбл Miramax внешним инвесторам, заморозил производство таких кинолент, как "20 тысяч лье под водой" и "Реальные кабаны-2", а также приостановил производство картины "Одинокий рейнджер" с Джонни Деппом в главной роли, пока ее бюджет не был урезан.

Напомним, Walt Disney Co была основана в 1923 году как анимационная студия. К настоящему моменту корпорация значительно разрослась: ей принадлежат 11 тематических парков, два аквапарка и несколько радиостанций и телеканалов, включая, американский канал ABC, анимационная студия Pixar и издательство Marvel Comics.