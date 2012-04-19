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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк опять придется серьезно поговорить с дочерью

19 апреля 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

16-летняя Аня не перестает шокировать маму. В марте она выложила в Интернет довольно откровенные фото, за что получила серьезный втык от мамы. В отличие от снимков в одном лишь нижнем белье, на этот раз все скромнее.


 Красавица порадовала поклонников более скромными фотографиями со своего отдыха на море.
- Друзья, получила от мамы втык, все теперь выкладываю скромные фотографии! - написала в своем «Твиттере» красотка. И тут же добавила. - Маму злит шумиха в прессе, но я не удивляюсь, что это ей только на руку!
Стрюкова не стесняется выкладывать фото и в пьяном состоянии. На одном из таких снимков девушка снялась с подругой после гулянки в одном из московских клубов, сообщает eg.ru.
«Сегодня ночью отрывались в клубе, я была в ноль! Люди не мешайте водку и берн!», - советует Аня.

НС

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