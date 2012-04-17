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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

"Блестяшка" Анна Дубовицкая, став мамой, хочет обнять весь мир

17 апреля 2012, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

В одном из роддомов Москвы Анна Дубовицкая родила дочь.  Радостные родители назвали дочурку Любовью. Рожала Анна сама. Девочка появилась на свет вовремя, вес 3700 грамм, рост 51 см.


 Первоначально родители малышки планировали, что она появится на свет в Америке. По совету Филиппа Киркорова Анна Дубовицкая и её супруг, бизнесмен Сергей Анохин выбрали клинику в Майами, в которой родилась дочь певца. Однако за день до запланированного отлета Анны в США из её машины была украдена папка с загранпаспортом, и певица не смогла покинуть Россию. Супруги переживать не стали, быстренько нашли в Москве замечательного врача, который и принял роды. Свою дочь Анна Дубовицкая назвала в честь мамы супруга.
 Молодая мама и малышка чувствуют себя хорошо. Анна Дубовицкая отдыхает после родов и общается с родными и близкими посредством смс, сообщает eg.ru. Вот одно из них: «Я самая счастливая женщина в мире. Любовь! Любовь! Любовь! Как хорошо, что моя малышка появилась на свет именно в Москве. Здесь лучшие врачи в мире.  У меня нет слов, чтобы выразить им свою благодарность. Меня переполняет чувство нежности и любви к моей доченьке. Я не понимаю, как раньше  жила без нее.  Я хочу обнять мир и кричать о своем счастье!»

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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