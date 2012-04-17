Оксана Фёдорова назвала сына русским, сильным именем

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17 апреля 2012, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая Оксана Федорова решила, как назвать своего малыша. Оксана и ее супруг долгое время думали над именем ребенка, и хотели выбрать что-то "исконное русское". Модель определилась и с датой крестин.



- Смотрим по святцам. Так что это будет русское, сильное имя. Я сейчас прихожу в себя после родов. Придется восстанавливать свою форму. Но это ерунда, потому что малыш – счастье на всю жизнь! – ранее заявила Оксана .

Сына Оксаны будут звать Федором. Родители хотят крестить ребенка 23 или 26 апреля, сообщает eg.ru. Пока неизвестно, насколько пышно будет отмечаться это событие.

Красавица ведущая стала мамой в ночь с 5-го на 6 марта.