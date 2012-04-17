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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Оксана Фёдорова назвала сына русским, сильным именем

17 апреля 2012, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая Оксана Федорова решила, как назвать своего малыша. Оксана и ее супруг долгое время думали над именем ребенка, и хотели выбрать что-то "исконное русское". Модель определилась и с датой крестин.


 - Смотрим по святцам. Так что это будет русское, сильное имя. Я сейчас прихожу в себя после родов. Придется восстанавливать свою форму. Но это ерунда, потому что малыш – счастье на всю жизнь! – ранее заявила Оксана .
Сына Оксаны будут звать Федором. Родители хотят крестить ребенка 23 или 26 апреля, сообщает eg.ru. Пока неизвестно, насколько пышно будет отмечаться это событие.
Красавица ведущая стала мамой в ночь с 5-го на 6 марта.

НС

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