Опубликованы неизвестные фото Мэрилин Монро

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17 апреля 2012, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Новые фотоснимки секс-символа Голливуда Мэрилин Монро опубликованы в книге, выпущенной к 50-летию трагической смерти звезды "Фото Мэрилин Монро от агентства "Магнум".





Снимки сделаны в доме Монро в 1952 г., как раз в то время, когда она снималась в фильме "Ниагара": 26-летняя звезда Голливуда запечатлена за 10 лет до ее смерти в 1962 г.

Автор фото - Филипп Халсман.