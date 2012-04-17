Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Опубликованы неизвестные фото Мэрилин Монро

17 апреля 2012, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

 

Новые фотоснимки секс-символа Голливуда Мэрилин Монро опубликованы в книге, выпущенной к 50-летию трагической смерти звезды "Фото Мэрилин Монро от агентства "Магнум".

Снимки сделаны в доме Монро в 1952 г., как раз в то время, когда она снималась в фильме "Ниагара": 26-летняя звезда Голливуда запечатлена за 10 лет до ее смерти в 1962 г.
Автор фото - Филипп Халсман.

 

ЕП

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан