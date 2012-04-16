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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

День рождения Пугачевой справляли в Грязи (ВИДЕО)

16 апреля 2012, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году  день рождения «Примадонны» совпал с Пасхой. Певица устроила торжественный прием в их с Максимом Галкиным  владениях в деревне Грязь. Уже в обед замок Галкина со всех сторон окружили журналисты.

Самые проворные из них даже подтянули к замку подьемный кран, куда забрались с камерами! Вскоре к воротам начали съезжаться гости. Среди самых высокопоставленных отметился Владимир Кожин - управляющий делами президента, и, по слухам, Михаил Прохоров. Приехали ее давние друзья - чета Юдашкиных, Александр Буйнов, Александр Достман, брат Максима Галкина - Дмитрий с семьей...
Позже прибыли Филипп Киркоров и Николай Басков. Последний неожиданно закурил сигару. Раньше в любви к табакокурению "золотой голос" замечен не был, что это с ним? Позволил себе расслабиться в этот вечер и Максим Галкин - он с удовольствием поднимал тосты за любимую женщину. Пил Максим виски, гордо показывая гостям свой замок.
Сама именинница вышла к гостям в кокетливом белом платьице выше колен, сообщает eg.ru. Главным блюдом на столе Пугачевой стал отменный шашлык, приготовленный на свежих углях. Застолье закончилось ближе к ночи, и фасад замка осветила красивейшая иллюминация.

НС

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