Агент 007 на полторы недели запирается в тренажерном зале

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16 апреля 2012, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Уже скоро, в конце апреля Дэниел Крейг будет сниматься в эротической сцене с его новой «девушкой» - греческой актрисой Тоней Сотиропулу. Агент 007 активно готовится к этим съемкам.



Крейг, мечта миллионов женщин, хочет и в «Когда небеса падут» не ударить лицом в грязь и основательно готовится к съемкам. Он начинает жесткую диету и полторы недели будет тренироваться в спортивном зале, практически его не покидая.

Тоня очень похожа на жену актера Рэйчел Вайс, пишет "КП". Так что ему будет достаточно представить, что он в постели с собственной супругой и съемки пройдут быстро и легко.



