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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Агент 007 на полторы недели запирается в тренажерном зале

16 апреля 2012, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Уже скоро, в конце апреля Дэниел Крейг будет сниматься в  эротической сцене с его новой «девушкой» - греческой актрисой Тоней Сотиропулу. Агент 007 активно готовится к этим съемкам.


 Крейг, мечта миллионов женщин, хочет и в «Когда небеса падут» не ударить лицом в грязь и основательно готовится к съемкам. Он начинает  жесткую диету и полторы недели будет тренироваться в спортивном зале, практически его не покидая.
Тоня очень похожа на жену актера Рэйчел Вайс, пишет "КП". Так что ему будет достаточно представить, что он в постели с собственной супругой и съемки пройдут быстро и легко.

НС

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