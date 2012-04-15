Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Queen в Москве 30 июня не выступят

15 апреля 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

В феврале этого года музыканты из группы “Queen” объявили, что вновь решили поработать вместе с поп-певцом Адамом Ламбертом и дать вместе с ним несколько концертов.  В том числе  и в России.

Но произошли некоторые перемены в планировании гастролей группы “Queen” и Адама Ламберта. Концерт, который должен состояться в СК “Олимпийский” в Москве 30 июня 2012 года, перенесен на 3 июля. Выступление состоится на той же площадке, а билеты, купленные на 30 июня, будут действительны.
Изменения в гастрольном графике случились по причине отмены британского фестиваля “Sonisphere”, на котором также должны были выступить “Queen” и Ламберт. Группа решила не разочаровывать своих поклонников, уже купивших билеты на “Sonisphere”,  и все-таки выступить в Лондоне.

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан