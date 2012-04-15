Queen в Москве 30 июня не выступят

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15 апреля 2012, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

В феврале этого года музыканты из группы “Queen” объявили, что вновь решили поработать вместе с поп-певцом Адамом Ламбертом и дать вместе с ним несколько концертов. В том числе и в России.

Но произошли некоторые перемены в планировании гастролей группы “Queen” и Адама Ламберта. Концерт, который должен состояться в СК “Олимпийский” в Москве 30 июня 2012 года, перенесен на 3 июля. Выступление состоится на той же площадке, а билеты, купленные на 30 июня, будут действительны.

Изменения в гастрольном графике случились по причине отмены британского фестиваля “Sonisphere”, на котором также должны были выступить “Queen” и Ламберт. Группа решила не разочаровывать своих поклонников, уже купивших билеты на “Sonisphere”, и все-таки выступить в Лондоне.



