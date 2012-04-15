Имущество Памелы Андерсон и Лайонела Ричи - под угрозой ареста в Калифорнии

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15 апреля 2012, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nquisitr.com

В Соединённых Штатах в список злостных неплательщиков налоговой службы Калифорнии вошли знаменитая голливудская актриса, звезда мужского журнала Playboy Памела Андерсон и популярный певец Лайонел Ричи.

Согласно информации ведомства, всемирно известная модель должна немедленно вернуть государству $524 тыс., а исполнитель мега-хита "Hello" Ричи задолжал $1,1 млн, передает ИТАР-ТАСС. По данным The Los Angeles Times, адвокаты знаменитостей уже уведомлены о сложившейся ситуации.

"Если средства своевременно не поступят в казну, на имущество неплательщиков может быть наложен арест", — подчеркнули калифорнийские налоговики.