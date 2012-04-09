Опекуном Бритни Спирс станет ее жених (ВИДЕО)

Несколько лет назад у Бритни Спирс были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2011 году Спирс смогла вернуться к нормальной жизни и объявила о помолвке. Но «былые заслуги» не отпускают звезду.

Ее жених теперь может указывать Бритни, что ей носить и чем питаться.

В декабре прошлого года состоялась пышная помолвка певицы Бритни Спирс и ее менеджера Джейсона Травика, который старше девушки почти на десять лет. Шикарное мероприятие прошло в одном из фешенебельных ресторанов Лас-Вегаса. Помолвка стала одной из самых ярких событий в жизни певицы: она вновь стала выступать после затяжной депрессии и проблем с наркотиками. Несколько месяцев назад у Бритни вышел клип на песню Criminal, в котором снялся ее новый возлюбленный.

Но при этом близкие певицы по-прежнему сомневаются в ее эмоциональной устойчивости. Так, Джейсон Травик вскоре станет для певицы не только женихом. Согласно решению властей, мужчина обретет над певицей " полный правовой контроль". Иными словами, Травик станет официальным опекуном своей будущей жены.

Он не будет управлять ее финансами, Джейсон станет отвечать за здоровье и моральное состояние супруги, а также за все ее выходки. Кроме того, согласно закону, Травик будет иметь право указывать певице, что ей носить, чем питаться и какие лекарства принимать.

Травик пошел на это под давлением отца Бритни Спирс, который волнуется, что его дочь вновь может вернуться к прошлой жизни. Опекунство могут отменить, если врачи Бритни Спирс смогут убедить власти в том, что звезда в состоянии сама отвечать за себя и свои поступки, сообщают vesti.ru. "Впрочем, давайте взглянем в лицо фактам, — пишут американские журналисты. — В 2011 году певица выпустила новый альбом, который стал более чем успешным, а затем отправилась в мировой тур, чтобы продемонстрировать свою последнюю работу поклонникам по всей планете. Если это не является достаточным подтверждением вменяемости исполнительницы, то что же тогда нужно предъявить судьям, чтобы они оставили звезду в покое?"



