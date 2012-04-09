В Интернете появилось фото с крестин дочки Филиппа Киркорова (ФОТО)

Крестины дочки Филиппа Киркорова прошли в обстановке строжайшей секретности в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке в центре Москвы в Вербное воскресенье. Крестным отцом Аллы-Виктории Киркоровой стал друг певца, известный телеведущий Андрей Малахов.

При крещении малышке дали имя Алла. Крестить двойным именем в православных традициях не принято. На крестины долгожданного первенца Киркорова собрались его самые близкие люди - отец Бедрос Киркоров, тетя Мари, Алла Пугачева, Максим Галкин, Лолита, Анжелика Агурбаш, Валентин и Марина Юдашкины, Николай Басков.

Басков в восторге от дочки Киркрова. По его словам, малышка совсем не плакала, даже когда ее окунали в воду.

Валентин Юдашкин написал в своем блоге в Твиттере: "Поздравляем Филиппа с Крещением дочки Аллы! Огромного здоровья красавице!".

Отметим, 8 апреля - день памяти святой мученицы Аллы Готфтской. Верующие, как правило, не совершают обряд крещения во время поста. Но крещение Аллы-Виктории состоялось.

В храм Ильи Пророка, что в Обыденском переулке, Киркоров обращается не впервые. Ему посоветовал его Андрей Малахов. Именно здесь после скандала с помощницей режиссера "Золотого граммофона" Мариной Яблоковой, артист молился и просил смиловаться и простить ему его прегрешения.

Днем ранее Филипп Киркоров стал крестным дочки Ани Лорак маленькой Софийки. Дочку певицы крестили в Киеве.

7 апреля впервые мамой стала Лиза Боярская. А в конце марта Кристина Орбакайте родила третьего ребенка - дочку. Звезды шоу-бизнеса улучшают демографическую ситуацию в России?