На развод подала известная немецкая супермодель Хайди Клум

Слухи о предстоящем разводе супермодели Хайди Клум с певцом Силом появились в СМИ в январе 2012 года. На днях Хайди обратилась в суд города Лос-Анджелеса с заявлением о разводе.

Причинами развода Клум назвала «непреодолимые разногласия между супругами». По данным западных СМИ, Хайди Клум настаивает на том, чтобы все ее дети - 7-летняя Хелен (Лени), отцом которой является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, 6-летний Генри, 5-летний Йохан и 2-летняя Лу - от брака с Силом - проживали с ней, а их отец мог посещать своих дочек и сыновей в любое время суток.