Кристина Орбакайте показала дочку Клавдию Земцову на видео (ВИДЕО)

Певица Кристина Орбакайте не верит в приметы и не испугалась показать всему миру свою новорожденную дочку Клавдию Земцову. Многодетную маму с малышкой, напомним, у Кристины два сына - Никита и Дени, уже выписали из клиники.

Кстати, 30 марта, муж Орбакайте Михаил Земцов присутствовал на родах своего первенца - перерезал пуповину. На выписку из роддома счастливые родители позвали корреспондентов Первого канала. Вот и появилось видео. Напомним, Кристина рожала в Майами.

Певица успокоила своих поклонников. Она скоро вернется в Россию. Только Клавдия немножко подрастет.

А знаменитая бабушка новорожденной Алла Пугачева тоже видела пока Клавдию только на видео и фотографиях.