Звезда мировой поп-сцены Робби Уильямс впервые станет отцом

Экс-участник поп-группы "Take that" британский исполнитель Робби Уильямс впервые станет отцом: о предстоящей радости Робби поделился с поклонниками на официальном сайте.

Робби в сообщении, со свойственной ему оригинальностью отметил, что они с Аидой Филд скоро станут счастливыми родителями, так как после занятий сексом можно забеременеть.

Роман Робби и Аиды начался в 2006 году, роман закончился свадьбой только в 2010-м году.