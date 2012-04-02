Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили Кристину Орбакайте с рождением дочки

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили дочь Пугачевой - Кристину Орбакайте - с рождением третьего ребенка - дочки Клавы. Примадонна и Галкин прислали в клинику цветы и медвежонка.

Молодая мама опубликовала в Твиттере фотографию букета и игрушки.

По данным интернет-СМИ, Кристина Орбакайте после родов не хочет задерживаться в декрете и в скором времени планирует выйти на сцену.