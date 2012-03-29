Джим Керри женится на русской студентке

Звезда Голливуда Джим Керри и студентка из России Анастасия Виткина собираются пожениться, знаменитый актер намерен сделать предложение своей возлюбленной уже в ближайшее время.



Знаменитому комику Джиму Керри 17 января исполнилось 50 лет. Круглую дату актер отметил в Лас-Вегасе, где сейчас снимается комедия "Барт Уондерстоун". Компанию Керри, как всегда в последнее время, составила русская студентка Анастасия Виткина.

Ранее звезда фильма "Маска" уже был два раза женат - на официантке Мелиссе Уомер и актрисе Лорен Холли. Роман популярного комика и русской красавицы начался еще в 2010 г. - сразу же после того, как Керри закончил свои пятилетние отношения с моделью Дженни Маккарти, сообщает utro.ru.

Об Анастасии Виткиной известно не так много. Она родилась и выросла в России, а потом перебралась в США. В 2008 г. окончила школу дизайна Парсонс в Нью-Йорке и теперь учится там же в университете.



