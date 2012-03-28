На съемочной площадке фантастической комедии "Белоснежка: Месть гномов" Джулия Робертс упала и повредила ногу. Растяжение мышц бедра на несколько дней приковало ее к постели. И все из-за роскошного платья.



На съемках героиня Джулии должна носить красивое, очень тяжелое платье. Наряд весит 30 килограммов и не проходит в стандартные дверные проемы. Пытаясь аккуратно протиснуться в дверь, актриса упала. Съемки картины продолжились после выздоровления актрисы. Робертс в этот раз играет не влюбленную девушку, как бывает частенько, а злую мачеху. В этой роли она не менее очаровательна, чем в роли невесты или красотки. Кстати, Джулия Робертс не любит пышные наряды, а предпочитает удобные и неброские вещи. Гардероб у нее не слишком обширный, а в одном из интервью она сказала: "Я слишком высокая, чтобы считаться девушкой, у меня недостаточно нарядов, чтобы быть леди". Вероятно из-за того, что на съемках ее красят и наряжают специалисты, вне работы она предпочитает избегать косметики, пишут uznayvse.ru. И не всегда ради фильмов приходится принимать гламурный вид. В частности, за небритые подмышки, которые понадобились для роли в фильме "Эрин Брокович", ей заплатили немалый гонорар.



