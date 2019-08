Брэд Питт стал очень молодо выглядеть - ФОТО

Появившись на днях в Новом Орлеане на мероприятии A Night to Make It Right, Брэд Питт продемонстрировал своей новый помолодевший облик – Питт выглядел так, словно сбросил 20 лет, западные СМИ утверждают, что причины перевовлощения - вмешательство пластических хирургов.





В Новый Орлеан Питт прибыл в качестве главы фонда, который занимается постройкой домов в городе, разрушеным наводнением в 2005 году.

Сейчас Анджелина Джоли (37) и Брэд Питт (48) смотрятся практически ровесниками.