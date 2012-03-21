Певец Крис Кельми арестован на пять суток

В Москве на пять суток арестован певец Крис Кельми, который отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения, когда его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Певца арестовали в зале суда.



Кельми признан виновным по части 2 статьи 12.26 КоАП (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения). Судья назначила ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Рассмотрение административных материалов прошло в суде сегодня и в тот же день было обжаловано. Как ожидается, сегодня суд назначит дату рассмотрения жалобы на административный арест, сообщает РИА Новости.

Как ранее писали «АН», советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми попался за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце в Москве.