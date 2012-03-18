Звезда «Дома-2» Виктория Боня родила дочку Анджелину

Звезда реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и активный блогер Виктория Боня впервые стала мамой. Дочь Виктории Бони и монакского миллионера Алекса Смерфита появилась на свет в одной из клиник Ниццы.

Вика постоянно писала в Твиттере, как проходили ее последние дни беременности. Сообщение о рождении первенца Бони появилось в Твиттере от имени ее близкого друга. Накануне он написал, что Вику отвезли в клинику, пишет 7d.org.ua.

Виктория не появлялась в своем блоге более суток. Несколько минут назад она оставила следующее сообщение: «17 марта, в 21:10 (по мск), Виктория Боня родила дочку!!!Маленькая Анджелина Смёрфит родилась в Ницце.Вика и малышка чувствуют себя отлично!».