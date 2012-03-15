Звезда Голливуда Шарлиз Терон усыновила ребенка

Звезда Голливуда Шарлиз Терон стала мамой. Актриса усыновила темнокожего мальчика по имени Джексон. 6-летний сын родился в Америке. 36-летняя Шарлиз Терон рассталась с женихом Стюартом Таунсендом.

Роман длился 9 лет. Обладательница «Оскара» уже 2 года так и не смогла найти свою половинку. Шарлиз решила усыновить ребенка.



Шарлиз Терон родилась в Южной Африке и первые слова произнесла на африкаанс. Себя она называет «африканкой». Шарлиз профессионально занималась балетом, а в 14 лет стала манекенщицей. Актриса пережила ужасную трагедию. Когда девушке было 16 лет, ее мать, защищаясь, зарезала собственного мужа, отца Шарлиз.

Она решила уехать в Милан и начать жить самостоятельно, став моделью. Терон за главную роль в фильме «Монстр» получила премию «Оскар» в 2003 году. А в 2008 году Шарлиз наградили премией «Женщина года» Театральной ассоциации Гарвардского университета, которой ранее удостаивались Кэтрин Хепберн, Джулия Робертс и Кэтрин Зета-Джонс.