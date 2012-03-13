Крупнейшие букмекерские конторы William Hill и Ladbrokes сделали первые прогнозы на "Евровидение-2012", их фаворитом стала шведская певица марокканско-берберского происхождения Лорин (Loreen) с песней Euphoria.



"Бурановские бабушки" из России занимают второе место.

Ранее «АН» писали: Фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново, поющий на удмуртском, русском и английском языках, "Бурановские бабушки" будет представлять Россию на "Евровидении-2012" в Баку в мае.



