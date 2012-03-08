Ирина Аллегрова объявила о начале прощального тура (ВИДЕО)

Народная артистка России Ирина Аллегрова в переполненном зале на концерте в «Олимпийском» объявила о начале прощального тура. У певицы 20 января был юбилей.

И накануне Императрица рассказала, что приняла решение завершить активную гастрольную деятельность и с московского концерта начать большой прощальный тур. В течение года Аллегрова встретится на концертах со своими поклонникми в городах России, стран СНГ, Европы и Америки.

Но на концерте в Москве певица сообщила, что очень не любит точки, а нравятся ей многоточия... Публика приветствовала желание артистки.

На концерте Ирины Аллегровой были Лариса Рубальская, Аркадий Укупник, Виктор Чайка, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс.