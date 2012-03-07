Армения официально отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году состоится в столице Азербайджана Баку. Об этом сегодня Общественное телевидение республики уведомило организатора конкурса — Европейский союз телевещателей.

Напомним, группа армянских эстрадных певцов 24 февраля выступила с заявлением о своем отказе участвовать в конкурсе "Евровидения". Поводом для такого решения послужила гибель армянского солдата-срочника, который днем раньше, как объявлено, был смертельно ранен выстрелом азербайджанского снайпера на границе двух государств.

Певцы были готовы участвовать в конкурсе, если Европейский союз телевещателей перенес бы его в любую другую страну, передает ИТАР-ТАСС. В Москве 7 марта пройдет финал национального отборочного тура на "Евровидение-2012".

За участие в международном конкурсе поборются 25 российских исполнителей, в том числе Дима Билан и Юля Волкова, Тимати и оперная певица Аида.