Красавица телеведущая Оксана Федорова родила сына в Москве

Известная телеведущая Оксана Федорова родила первенца в московской клинике. Сын «Мисс Вселенная» появился на свет весом 3100 грамм и ростом 50 сантиметров. Федорова оформлялась в приемном отделении роддома под фамилией супруга - Бородина.

Муж Оксаны Андрей находился в клинике с начала схваток и очень переживал и волновался. Он первым поздравил любимую с рождением малыша, сообщает LifeNews.

Молодая мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Отец новорожденного мальчика - бывший начальник организационно-инспекторского отдела Департамента управления делами и кадров Министерства природных ресурсов, а сейчас - сотрудник Администрации Президента.

Бородин хотел, чтобы их с Оксаной первенец родился в Москве. И Оксана думала, что в российские врачи - лучшие в мире. Супруги не афишировали дату родов, но по некоторым данным, Федорова родила в ночь на вторник.