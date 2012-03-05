В загсе жена Владимира Левкина кричала от счастья

Марина Ичетовкина с детства была большой поклонницей группы «На-На». Девочка влюбилась в солиста - Владимира Левкина. Чтобы увидеть любимого Марина не пропускала ни одного концерта «На-На».

В юности она сказала маме, что обязательно выйдет замуж за своего кумира.

Девушке повезло, на одной из вечеринок она познакомилась с Левкиным. Мечта Марины сбылась.

Несколько дней назал 44-летний Владимир Левкин женился на 30-летней Марине. Она стала четвертой женой музыканта. «Мой муж — Левкин. Я счастлива!», — прокричала молодая жена в Грибоедовском ЗАГСЕ.

На церемонии бракосочения присутствовали друзья Левкина - Иван Охлобыстин, Виктор Салтыков, Илья Зудин. По мнению Охлобыстина, с Мариной Владимир счастлив по-настоящему.