В загсе жена Владимира Левкина кричала от счастья
5 марта 2012, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Марина Ичетовкина с детства была большой поклонницей группы «На-На». Девочка влюбилась в солиста - Владимира Левкина. Чтобы увидеть любимого Марина не пропускала ни одного концерта «На-На».
В юности она сказала маме, что обязательно выйдет замуж за своего кумира.
Девушке повезло, на одной из вечеринок она познакомилась с Левкиным. Мечта Марины сбылась.
Несколько дней назал 44-летний Владимир Левкин женился на 30-летней Марине. Она стала четвертой женой музыканта. «Мой муж — Левкин. Я счастлива!», — прокричала молодая жена в Грибоедовском ЗАГСЕ.
На церемонии бракосочения присутствовали друзья Левкина - Иван Охлобыстин, Виктор Салтыков, Илья Зудин. По мнению Охлобыстина, с Мариной Владимир счастлив по-настоящему.