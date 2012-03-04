Мисс Россия-2012 стала 18-летняя смолянка Лиза Голованова

В Москве накануне в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла торжественная церемония юбилейного, 20-го, финала конкурса "Мисс Россия". Победительницей жюри выбрало 18-летнюю Елизавету Голованову, представляющую Смоленскую область.

Победительница получила в качестве приза $100 тыс. долл., а также образовательный грант, сообщает сайт конкурса. Эксклюзивную корону стоимостью $1 млн. Лизе Головановой вручила прошлогодняя победительница конкурса Наталья Гантимурова, сообщает официальный сайт конкурса.



Титул 1-й вице-мисс получила Кристина Гонтарь из подмосковного города Железнодорожный, Алену Шишкову из Тюмени жюри наградило титулом 2-ой вице-мисс. Обе они в качестве приза получили грант на обучение в любом вузе мира.



В жюри "Мисс России-2012" входили певец Дмитрий Маликов, ресторатор Аркадий Новиков, спортсменка Ляйсан Утяшева, фотограф Влад Локтев, владелец ювелирной компании De Grisogono Фаваз Груози, генеральный директор Axel Springer Russia Регина фон Флемминг, а также "Мисс Мира-2011" Ивиан Саркос.



В качестве "Мисс России" студентка Лиза Голованова будет представлять страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", а также в течение всего года участвовать в благотворительных акциях и вести пропаганду здорового образа жизни.