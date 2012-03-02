Валерия сегодня выступит с благотворительным концертом в Туве

Вечером певица Валерия даст благотворительный концерт в Туве в пользу пострадавших от землетрясения жителей республики. Звезда российской эстрады намерена поддержать сибиряков, переживших за последние два месяца серию подземных ударов.



Организатором концертов певицы выступила Енисейская промышленная Компания (ЕПК), которая разрабатывает в республике угольные месторождения. В числе особых гостей на концерте Валерии будет делегация юных поклонников ее творчества из Каа-Хемского района, наиболее пострадавшего от землетрясения. Все собранные средства будут переданы в помощь пострадавшим от стихии.



Благотворительный концерт пройдет в Музыкально-драматическом театре Тувы в столице республики Кызыле, передает ИТАР-ТАСС.



