Россияне выбрали секс-символами страны Киркорова и Анфису Чехову

Россияне выбрали секс-символов страны. Рейтинг самых сексуальных россиян возглавили телеведущая Анфиса Чехова и король поп-музыки Филипп Киркоров. В основном наши соотечественники выбрали представителей шоу-бизнеса, но есть и политики.

Следом за Анфисой Чеховой в списке секс-символов России идут соответственно певицы Вера Брежнева и Анна Семенович. В ТОП-5 также россияне выбрали Аллу Пугачеву и Жанну Фриске. У Ксении Собчак 7-я позиция, а 8-я - у балерины Анастасии Волочковой, которая, возможно, старалась возглавить список, размещая в Интернете свои довольно откровенные фото.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - 30-я.

По данным "Левада-Центр", опубликовавшим рейтинг секс-символов России, Филиппа Киркорова выбирают дамы 40—54 лет, малообеспеченные россияне и москвичи. На втором месте оказался стриптизер Тарзан (Сергей Глушко, супруг певицы Наташи Королёвой). Премьер-министр Владимир Путин вошел в тройку самых сексуальных мужчин. Четвертая позиция у миллиардера, ставшего политиком, Михаила Прохорова. Николай Басков пятый. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на 16-м месте. А пятый муж Аллы Пугачевой Максим Галкин только на 12-ой позиции.