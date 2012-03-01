Поп-дива Леди Гага объявила об открытии своего благотворительного фонда, который будет оказывать поддержку подросткам, сталкивающимся с агрессией со стороны окружающих. Президентом фонда будет мать певицы Синтия Германотта.



Новая организация американской эпатажной певицы называется "Таким родился" - по названию популярного сингла и альбома поп-дивы. Торжественное открытие фонда состоялось в Гарвардском университете, где присутствовали многие знаменитые друзья Леди Гаги, в том числе и американская телеведущая Опра Уинфри.



На торжественной церемонии открытия своего благотворительного фонда Леди Гага сказала: "Я верю в то, что человечество способно изменить мир к лучшему. Цель этого фонда - борьба с подлостью и жестокостью при участии как можно большего числа юношей и девушек".



По версии журнала "Форбс", Леди Гага в 2011 году была признана самой влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса, она также является и самой состоятельной певицей в мире - за прошлый год певица заработала порядка 90 млн долларов.



На церемонии открытия фонда певица появилась в достаточно классическом наряде - длинном черном платье с открытой спиной, черной шляпе, перчатках и туфлях на высокой платформе, передает ИТАР-ТАСС.