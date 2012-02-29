Стас Михайлов споет на свадьбе сына?

Возможно, популярному певцу вскоре предстоит спеть на свадьбе своей семьи. У Андрея, сына от первого брака жены певца, серьезные отношения с его избранницей.



18-летний Андрей Канчельскис-младший живет и учится в Лондоне. Давно встречается с девушкой по имени Яна Середенок. Она старше парня на два года, родом из Ухты. Отношения молодых людей зашли так далеко, что Андрей сменил статус в Facebook на «состою в отношениях».



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