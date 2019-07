Составлен рейтинг худших песен 90-х

Композиция "Love Is All Around" в исполнении шотландской поп-группы Wet Wet Wet стоит на первом месте в списке десяти худших песен 90-х годов. Список составлен британским журналом о культуре и музыке NME.

Оригинальная песня была записана в 1967 году рок-группой The Troggs. В 1994 году она прозвучала в исполнении Wet Wet Wet в саундтрэке к фильму "Четыре свадьбы и одни похороны". Песня побывала на вершине британского хит-парада, но успела изрядно надоесть за 15 недель звучания.

Второе место в рейтинге заняла песня Селин Дион "My Heart Will Go On" из знаменитого фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона. Тройку худших хитов 90-х замыкает "Praise You" в исполнении Fatboy Slim.



Полный список выглядит следующим образом:



1."Love Is All Around" – Wet Wet Wet

2. "My Heart Will Go On" – Селин Дион

3. "Praise You" – Fatboy Slim

4. "Faith" – Limp Bizkit

5. "Sitting Down Here" – Лене Марлин

6. "Affirmation" – Savage Garden

7. "Zombie" – The Cranberries

8. "Lifted" – The Lighthouse Family

9. "Livin La Vida Loca" – Рики Мартин

10. "Because We Want To" – Билли Пайпер