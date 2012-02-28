Составлен рейтинг худших песен 90-х
28 февраля 2012, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Композиция "Love Is All Around" в исполнении шотландской поп-группы Wet Wet Wet стоит на первом месте в списке десяти худших песен 90-х годов. Список составлен британским журналом о культуре и музыке NME.
Оригинальная песня была записана в 1967 году рок-группой The Troggs. В 1994 году она прозвучала в исполнении Wet Wet Wet в саундтрэке к фильму "Четыре свадьбы и одни похороны". Песня побывала на вершине британского хит-парада, но успела изрядно надоесть за 15 недель звучания.
Второе место в рейтинге заняла песня Селин Дион "My Heart Will Go On" из знаменитого фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона. Тройку худших хитов 90-х замыкает "Praise You" в исполнении Fatboy Slim.
Полный список выглядит следующим образом:
1."Love Is All Around" – Wet Wet Wet
2. "My Heart Will Go On" – Селин Дион
3. "Praise You" – Fatboy Slim
4. "Faith" – Limp Bizkit
5. "Sitting Down Here" – Лене Марлин
6. "Affirmation" – Savage Garden
7. "Zombie" – The Cranberries
8. "Lifted" – The Lighthouse Family
9. "Livin La Vida Loca" – Рики Мартин
10. "Because We Want To" – Билли Пайпер