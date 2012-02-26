Шумную вечеринку по поводу 50-летнего юбилея знаменитая сваха страны Роза СЯБИТОВА закатила только неделю спустя после дня рождения. На празднике Роза призналась, что готова возобновить отношения с бывшим мужем.



Весь вечер именинница и Юрий Андреев не отходили друг от друга. Если этим мужчине и женщине хорошо вместе, то пусть так и будет.

« Мы с Юрой не живем вместе, но мы рядом, - говорит Роза Сябитова. - Он мне прежде всего близкий человек, я его знаю вдоль и поперек, мы через многое прошли вместе. Но я, как и любая женщина, не могу так быстро простить. Он, скажем так, идет путем покаяния, и те косяки, которые сделал в свое время, еще будет в прощеное воскресенье вымаливать. Вот пускай замаливает, а я скажу, когда хватит», передает слова свахи eg.ru.

Розе нравится такая ситуация, вроде как и свободна, а вроде как и мужчина рядом.



Наверное, чтобы загладить вину, Андреев подарил Розе на 50-летие миленькие часики с 268 бриллиантами от элитного швейцарского бренда Tellus. Презент именинница приняла, благодарно улыбаясь, поскольку не оценить по достоинству такой дорогой аксессуар невозможно.



