Scorpions простятся с Москвой не дважды, а трижды (ВИДЕО)

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions, которая прощалась с Россией в прошлом году и намеревается снова проститься в этом, вдобавок к двум уже заявленным концертам в столичном "Крокус Сити Холле" объявила о третьем.

Он пройдет 29 апреля и действительно станет последним выступлением коллектива в нашей стране.

По сообщению организаторов, "в связи с беспрецедентным зрительским ажиотажем вокруг прощального тура Scorpions концертное агентство T.C.I. совместно с менеджментом группы приняло решение подарить столице еще один концерт".

Все, кто не успел купить билеты на новое шоу Scorpions, все-таки получат возможность встретиться с любимыми музыкантами, если успеют купить билеты: на 26 и 27 апреля билетов уже не осталось.



Откроется прощальный тур снова в северной столице на сцене ДС "Юбилейный" 17 апреля, затем последуют выступления в Новокузнецке (19 апреля), Екатеринбурге (21 апреля), Челябинске (22 апреля), Самаре (24 апреля). Завершатся мини-гастроли в Москве на сцене "Крокус Сити Холла" - теперь это уже даже не два, а три концерта (26, 27, 29 апреля), которые, по всей видимости, все-таки станут последними в столице и в России вообще.