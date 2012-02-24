Алла Пугачева отказалась стать крестной дочки Киркорова
24 февраля 2012, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров готовится к крестинам дочери, которые пройдут в Москве 8 апреля. Вполне понятно, что сейчас бурно обсуждается, кто же станет крестными Аллы-Виктории Киркоровой.
На роль крестного отца поклонники выдвигают кандидатуры Верки Сердючки, украинского артиста и пародиста Андрея Данилко и Николая Баскова, «золотого голоса России».
Данилко, между прочим, уже купил для малышки прогулочную коляску.
Но домыслы фанатов и прессы Киркоров и Данилко не комментируют.
Что касается кандидатуры на роль крестной матери, то поначалу все были уверены, что Киркоров обратился с такой просьбой к Алле Пугачевой, пишет «КП».
«А причем тут мы? Причем тут Алла? У Киркорова есть в окружении женщины, которые могут позаботиться о его дочери», - сказал Максим Галкин.
«У меня уже есть три крестника! Больше не могу!», - коротко добавила Алла Пугачева.