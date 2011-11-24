Лариса Долина ради внучки Сашеньки отказывается от гастролей

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24 ноября 2011, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Долина помогает дочери Ангелине растить крошечную дочку Сашеньку. Внучке Долиной еще только полтора месяца. На гастролях Лариса Александровна скучает по Лине и маленькой Саше и звонит своим девочкам, как только у нее появляется свободная минутка.

По словам артистки, она чувствует себя очень виноватой перед дочерью, которой уделяла мало внимания в детстве. У певицы всегда на первом месте была работа. А сейчас певица готова отказываться от концертов, только чтобы больше времени проводить со своей семьей: помочь Лине в заботах о малышке, понянчиться с внучкой. Как пишут "Тайны звезд", Лариса Долина отменила концерт в Уфе.

Дочь Ангелина растит Сашеньку одна, без мужа. Ранее певица говорила, что у ее внучки будет две мамы, одна из которых она.