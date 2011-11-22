Корнелия Манго повредила шею, но на гламурную вечеринку пришла (ФОТО)

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22 ноября 2011, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

fashnblog.ru

Молодая певица Корнелия Манго участвовала в Аргентине в одном из экстремальных шоу, где повредила шею. По словам артистки, при падении она поранила шею, произошло смещение позвонков.

Девушка не может активно двигаться, сейчас у нее идет реабилитационный период. На шею наложили гипс. Но петь она может и даже собирается в ближайшие дни на гастроли. Но от гламурных вечеринок Корнелия тоже не отказывается.

На днях в одном из столичных ресторанов светская львица Лена Ленина решила в очередной раз поощрить лучших представителей шоу-бизнеса и вручить им Золотой орден своего имени. В этот раз награда давалась за участие в меценатстве и благотворительности. Среди гостей праздника выделялась певица Корнелия Манго. Она пришла на вечеринку в гипсе, украшенном переливающимися стразами.













