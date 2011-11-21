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У Жанны Фриске прямо перед концертом пропало нижнее белье (ФОТО)

21 ноября 2011, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

eg.ru
eg.ru

Одна из самых наших сексуальных  певиц Жана Фриске  «зажгла» на концерте группы «Дискотека «Авария».  Самая энергичная группа страны  впервые выступила с сольным концертом в Москве. Выступление состоялось в зале «Арена». 

Музыканты из Иванова  шли  к этому больше 20 лет. Хит группы «Малинки»  не обошелся без Жанны Фриске.  Бывший возлюбленный певицы Алексей Серов, преподнес Жанне красную розу  и сказал: «Я хочу быть твоим гномиком!».
Напомним, у Фриске и Серова был роман, Но сейчас он женат.

После выступления   Фриске призналась, что  незадолго до выхода на сцену она обнаружила, что из гримерной пропали ее концертное платье и нижнее белье, пишет «ЭГ». Вариантов не было, и  37-летней певице пришлось выйти на сцену и петь без трусов и лифчика. И надеть сарафан, который пылился в ее автомобиле еще с лета.  

Солисты  «Дискотеки «Авария» Николай Тимофеев, Алексей Рыжов и Алексей Серов знают, как порадовать публику. 

У Жанны Фриске прямо перед концертом пропало нижнее белье (ФОТО)

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