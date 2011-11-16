Бывшая «Мисс Мира» родила дочку

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16 ноября 2011, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая "Мисс Мира" Айшвария Рай родила дочку. 38-летняя красавица - звезда индийского кино родила первенца сегодня утром в одной из лучших клиник города Мумбаи. Счастливый отец - известный актер Абхишек Баччан написал в своем блоге в Твиттере: "ЭТО – ДЕВОЧКА!".

Отец Абхишека Амитабх Баччан, сообщил, что безумно счастлив рождению внучки. Легенда Болливуда назвал малышку самой красивой девочкой.

Напомним, Айшвария Рай - победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года.