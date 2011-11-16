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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Бывшая «Мисс Мира» родила дочку

16 ноября 2011, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая "Мисс Мира"  Айшвария Рай родила дочку. 38-летняя красавица -  звезда индийского кино родила первенца сегодня утром в одной из лучших клиник города Мумбаи. Счастливый отец - известный актер Абхишек Баччан написал в своем блоге в Твиттере: "ЭТО – ДЕВОЧКА!". 

Отец Абхишека Амитабх Баччан, сообщил, что безумно счастлив рождению внучки. Легенда Болливуда назвал малышку самой красивой девочкой.

Напомним, Айшвария Рай  - победительница конкурса "Мисс мира"  1994 года.

ИЧ

//картина дня

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