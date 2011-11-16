Звезда Playboy Памела Андерсон сыграет роль Богоматери в рождественском шоу

//Шоу-бизнес

16 ноября 2011, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ctv.ca

Американская звезда Playboy и телесериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон сыграет непорочную Деву Марию в рождественском семейном шоу канадского комика Рассела Питерса.

Ожидается, что шоу будет показано в канун католического Рождества на канадском телеканале CTV. Оно будет состоять из музыкальных номеров, комедийных скетчей и пародий, сообщает сайт телеканала.

В сценке с рождением Иисуса Христа голливудский секс-символ изобразит Деву Марию, а сам комик сыграет святого Иосифа.

Шоу с участием Памелы Андерсон выйдет в эфир телеканала CTV уже 1 декабря. В нем согласились участвовать знаменитые американские комедианты, модели, демонстрирующие нижнее белье, а также мать Рассела Питерса Морин и его маленькая дочь Кристианна.