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//Шоу-бизнес

Звезда Playboy Памела Андерсон сыграет роль Богоматери в рождественском шоу

16 ноября 2011, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ctv.ca
Фото с сайта ctv.ca

Американская звезда Playboy и телесериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон сыграет непорочную Деву Марию в рождественском семейном шоу канадского комика Рассела Питерса.

Ожидается, что шоу будет показано в канун католического Рождества на канадском телеканале CTV. Оно будет состоять из музыкальных номеров, комедийных скетчей и пародий, сообщает сайт телеканала. 

В сценке с рождением Иисуса Христа голливудский секс-символ изобразит Деву Марию, а сам комик сыграет святого Иосифа.

Шоу с участием Памелы Андерсон выйдет в эфир телеканала CTV уже 1 декабря. В нем согласились участвовать знаменитые американские комедианты, модели, демонстрирующие нижнее белье, а также мать Рассела Питерса Морин и его маленькая дочь Кристианна.

ЛБ

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