Ксению Собчак выгнали с телевидения?

Популярная телеведущая Ксения Собчак неожиданно для себя обнаружила, что программы с ее участием снимают с эфира. В аналогичной ситуации ранее оказалась и «подруга»-землячка Собчак балерина Анастасия Волочкова.

Напомним, после ухода артистки из «Единой России» с телевидения стали исчезать программы с ее участием, пишут «Paparazzi.ru».

Ксения Собчак на днях вернулась из итальянской Флоренции, где отмечала свой юбилейный день рождения, увидев изменения, она написала в своем блоге: «Я вернулась! и сразу «подарок» ко дню рождения.

«Нереальную политику» со мной как и НТВшников сняли с эфира. Итого: единственный сюжет, где я говорю о Якеменко – на "Рен"». СМИ писали, как Ксения Собчак застукала лидера «Наших» и главы Росмолодежи Василия Якеменко с женой в ресторане «Марио» и поинтересовалась, на чьи деньги он пирует в дорогом заведении. На телевидении сначала заинтересовались сюжетом, а потом стали снимать программы с эфира. А «Нереальная политика» якобы прекратила свое существование.

Накануне телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки прокомметрировала «Аргументам недели»,

«Почему выпуски не вышли в эфир, мне неизвестно. Судя по всему, это решение было принято в связи с редакционной политикой руководства телеканала НТВ. В конце концов, это не первая и не последняя программа, которую снимают с эфира, и ничего удивительного в этом нет. Спорить с этим глупо».