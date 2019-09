Элтон Джон на концерте в Петербурге исполнил свои хиты и вспомнил СССР

Легендарный британский рок-музыкант Элтон Джон дал накануне концерт в Петербурге в Ледовом дворце. Зрители почти полностью заполнили зал. За исключением VIP-зоны — билеты дороговаты.

В Петербурге музыкант и композитор вместе со своей рок-группой Elton John устроил концерт в рамках тура Greatest Hits Tou. В рамках тура Элтон Джон уже выступил в Риге и Вильнюсе и даст концерты в Киеве и в Москве 14 ноября в концертном зале Крокус Сити-Холл.

На сцене Ледового дворца большую часть выступления, помимо четырех бэк-вокалисток, Элтону Джону помогали и виолончелисты из 2Cellos. Представляя выступления молодых артистов публике, музыкант назвал их "симпатичными и недорогими". И весь концерт на сцене были барабанщик Найджел Олссон и гитарист Дейви Джонстон. Концерт длился почти два с половиной часа.

Прозвучало 25 песен, в том числе хиты Im Still Standing, Candle In The Wind, Saturday Nights Alright For Fighting, Philadelphia Freedom, Goodbye Yellow Brick Road. Элтон Джон стал одним из первых западных поп-музыкантов, пересекших "железный занавес" и выступивших в Советском Союзе. В 70-е годы он дал концерт в Москве, где нарушил требование не исполнять песню The Beatles под названием Back In The USSR. Выходя на бис, Элтон Джон вспомнил, как приезжал в СССР, передает РИА Новости.

В завершении Джон исполнил композицию Nikita. В клипе к этой песне, ставшем одним из знаков постперестроечной свободы, лирический герой рассказывал о своих чувствах к очаровательной представительнице Вооруженных сил СССР.