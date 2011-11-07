Леди Гага получила 4 награды MTV Music Awards

Американская певица Lady Gaga стала триумфатором ежегодной церемонии вручения наград музыкального телеканала MTV. В этом году церемония Music Awards прошла в Белфасте (Северная Ирландия) в ночь на 7 ноября.



Леди Гага получила сразу четыре награды: в номинациях "лучшая певица", "лучший клип", "лучшая песня" и "самое большое количество фанатов". 24-летняя американская поп-звезда, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, вновь поразила публику своими диковинными костюмами. Среди нарядов певицы особенно выделялись платье из серебра и гигантская шляпа в виде спутниковой тарелки. В прошлом году Гага также была признана лучшей на церемонии MTV Music Awards, но тогда она получила три приза.