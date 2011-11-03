Мадонна споет в честь Олимпиады-2012

Певица Мадонна устроит концерт, который пройдет в Лондоне в рамках Олимпиады-2012. В Гайд-парке 53-летняя Мадонна выступит перед 60 тысячами поклонников. Певица споет и в рамках чемпионата по футболу в феврале.



Право быть главной звездой важного события НФЛ она выиграла у другой популярной исполнительницы - Леди Гаги. Об этом пишет сайт cosmo.ru. Хедлайнерами престижного футбольного мероприятия уже были такие звезды, как группы Rolling Stones и Black Eyed Peas, певцы Джастин Тимберлейк и покойный Майкл Джексон.

Мадонна Луиза Вероника Чикконе, более известная как просто Мадонна родилась 16 августа 1958. Известна большинству благодаря своим видеоклипам, сценическим выступлениям, а также использованию политических, сексуальных и религиозных образов в своих работах. С 2001 Мадонна является подданной Соединённого Королевства. Самая коммерчески успешная певица, продавшая наибольшее количество своих записей среди всех женщин-исполнительниц: более 250 миллионов альбомов и 100 миллионов синглов, заслуженно носящая звание «Королевы поп-музыки».