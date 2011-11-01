62-летний Элтон Джон госпитализирован, отменены выступления музыканта

Сэр Элтон Джон госпитализирован накануне с подозрением на кишечную инфекцию и грипп. По этой причине артист отменил ближайшие по графику выступления. Известно, что запланированные в Дублине, Лондоне, Ливерпуле и еще нескольких британских городах концерты не состоятся. Отменены также концерты Элтона Джона в Портленде и Сиэтле (США).

Организаторы концертов просят поклонников не спешить сдавать билеты, ведь, скорее всего, выступления Элтона Джона все же состоятся, но в другие дни. Однако СМИ не так оптимистичны: газеты пестрят заголовками, что мировое турне Этона Джона Face 2 Face под угрозой срыва.